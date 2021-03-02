Кубок Украины-2021: где и когда смотреть четвертьфинальные матчи

В среду, 3 марта, пройдут все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу 2020/21, в частности в турнире стартуют "Динамо" и "Шахтер". Начнет игровой день сенсационный "Верес", за который выступает блогер Дмитрий Поворознюк. Ровенскому коллективу будет противостоять "Заря", которая 28 февраля умудрилась обыграть "Шахтер".

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу 3 марта.

14:00 "Верес" - "Заря" - "Футбол 1"

17:00 "Динамо" Киев - "Колос" - "2+2"

19:00 "Агробизнес" - "Шахтер" Донецк - "Футбол 1"

19:00 "Днепр-1" - "Александрия" - "Униан-ТВ"

Финал турнира запланирован на городском стадионе Тернополя на 12 мая. Победителем прошлого розыгрыша КУ является "Динамо", которое в серии пенальти переиграло полтавскую "Ворсклу".