Кубок Украины-2021: где и когда смотреть четвертьфинальные матчи

В среду, 3 марта, пройдут все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу 2020/21, в частности в турнире стартуют "Динамо" и "Шахтер". Начнет игровой день сенсационный "Верес", за который выступает блогер Дмитрий Поворознюк. Ровенскому коллективу будет противостоять "Заря", которая 28 февраля умудрилась обыграть "Шахтер".
Расписание трансляций матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу 3 марта.
Финал турнира запланирован на городском стадионе Тернополя на 12 мая. Победителем прошлого розыгрыша КУ является "Динамо", которое в серии пенальти переиграло полтавскую "Ворсклу".