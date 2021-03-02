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Кубок Украины-2021: где и когда смотреть четвертьфинальные матчи

Кубок Украины-2021: где и когда смотреть четвертьфинальные матчи
Обновлено 16:20 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 3 марта, пройдут все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу 2020/21, в частности в турнире стартуют "Динамо" и "Шахтер". Начнет игровой день сенсационный "Верес", за который выступает блогер Дмитрий Поворознюк. Ровенскому коллективу будет противостоять "Заря", которая 28 февраля умудрилась обыграть "Шахтер".

"Динамо" - "Колос": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины

Расписание трансляций матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу 3 марта.

  • 14:00 "Верес" - "Заря" - "Футбол 1"
  • 17:00 "Динамо" Киев - "Колос" - "2+2" 
  • 19:00 "Агробизнес" - "Шахтер" Донецк - "Футбол 1"
  • 19:00 "Днепр-1" - "Александрия" - "Униан-ТВ"

"Днепр-1" - "Александрия": видео онлайн-трансляция матча

Финал турнира запланирован на городском стадионе Тернополя на 12 мая. Победителем прошлого розыгрыша КУ является "Динамо", которое в серии пенальти переиграло полтавскую "Ворсклу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Кубок Украины.
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