Жеребьевка полуфинала Кубка Украины: видео онлайн-трансляция

В четверг, 4 марта, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка 1/2 финала кубка Украины-2021. Мероприятие начнется в 11:30 по местному времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция церемонии.

Ведущей мероприятия станет очаровательная Александра Лобода, которой поможет главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк. Отметим, в ходе церемонии определится и номинальный хозяин финальной встречи, что состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя.

Прямая видеотрансляция жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины-2021 от УАФ:

Базовая дата проведения полуфиналов - 21 апреля.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинал Кубка Украины пробились три представителя УПЛ: "Динамо", переигравшее в серии пенальти "Колос", "Заря", скандально обыгравшая "Верес", и "Александрия", выбившая в серии 11-метровых "Днепр-1". Кроме того, до этой стадии турнира добрался перволиговый "Агробизнес", который сенсационно обыграл "Шахтер".