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Жеребьевка полуфинала Кубка Украины: видео онлайн-трансляция

Жеребьевка полуфинала Кубка Украины: видео онлайн-трансляция
10:09 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В четверг, 4 марта, в Киеве в Доме футбола состоится жеребьевка 1/2 финала кубка Украины-2021. Мероприятие начнется в 11:30 по местному времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция церемонии.

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Ведущей мероприятия станет очаровательная Александра Лобода, которой поможет главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк. Отметим, в ходе церемонии определится и номинальный хозяин финальной встречи, что состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя. 

Прямая видеотрансляция жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины-2021 от УАФ:

Базовая дата проведения полуфиналов - 21 апреля.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинал Кубка Украины пробились три представителя УПЛ: "Динамо", переигравшее в серии пенальти "Колос", "Заря", скандально обыгравшая "Верес", и "Александрия", выбившая в серии 11-метровых "Днепр-1". Кроме того, до этой стадии турнира добрался перволиговый "Агробизнес", который сенсационно обыграл "Шахтер".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, Кубок Украины, ФК Агробизнес.
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