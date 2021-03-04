"Луганска у нас уже семь лет нет": украинского тренера понесло после ошибки судьи (видео)

Главный тренер "Вереса" остался недоволен судейством в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Зари". Специалист на эмоциях поведал, что главный рефери Максим Козыряцкий, работавший на игре, родом из Запорожья, где уже седьмой год базируется луганская команда. При этом Вирт отметил, что арбитр "живет" вместе с "Зарей" и ходит вместе с руководством клуба в сауну.

"Мы смотрели в раздевалке - гол был забит чисто. Вопросы к арбитрам. Они ошиблись, но мы уже ничего не вернем назад. Но как может команда семь лет базироваться в Запорожье и ей назначают арбитра из Запорожья? Они ходят вместе в сауну, в ресторан, вместе едят. И приезжает судья, который живет вместе с командой, и судит. Вообще не могу этого понять. Будут рассказывать, что "Заря" - луганская. Но Луганска у нас уже семь лет нет. Думаю, корректировку должны делать те, кто отвечает за судейство", - заявил Вирт в комментарии для Youtube-канала Профутбол Digital.

"Телеграф" напоминает, что "Верес" уступил "Заре" в четвертьфинале Кубка Украины, а луганский коллектив уже знает имя следующего соперника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четвертьфинале Кубка Украины у Луческу случился конфликт с оператором.