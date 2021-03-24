В футболе готовят революционное изменение

УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей. Об этом сообщают сразу несколько источников, включая журналиста Танкреди Палмери.

По информации источника, организация планирует заменить данное правило на новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам большую свободу в расходах.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play: it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021

Напомним, УЕФА ввел в европейский футбол финансовый фэйр-плей в 2011 году. Согласно правилу клубам было запрещено тратить больше, чем они зарабатывают, при этом траты на инфраструктуру и молодежь не учитывались. В начале 2020 года "Манчестер Сити" был отстранен от еврокубков на два года, однако позже манчестерский клуб обжаловал это решение в Лозанне и теперь успешно выступает в ЛЧ.

"Телеграф" напоминает, что по итогам сезона Украина окончательно отстала клубном рейтинге УЕФА от Шотландии, что сулит чемпиону УПЛ проблемами в будущем.