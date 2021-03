В футболе готовят революционное изменение

УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей. Об этом сообщают сразу несколько источников, включая журналиста Танкреди Палмери.

По информации источника, организация планирует заменить данное правило на новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам большую свободу в расходах.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:

it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021