В футболе готовят революционное изменение

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Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

УЕФА хочет отменить финансовый фэйр-плей. Об этом сообщают сразу несколько источников, включая журналиста Танкреди Палмери.

УЕФА поставил городам-хозяйкам Евро-2020 ультиматум

По информации источника, организация планирует заменить данное правило на новую систему финансового контроля, которая предоставит клубам большую свободу в расходах.

Напомним, УЕФА ввел в европейский футбол финансовый фэйр-плей в 2011 году. Согласно правилу клубам было запрещено тратить больше, чем они зарабатывают, при этом траты на инфраструктуру и молодежь не учитывались. В начале 2020 года "Манчестер Сити" был отстранен от еврокубков на два года, однако позже манчестерский клуб обжаловал это решение в Лозанне и теперь успешно выступает в ЛЧ.

"Телеграф" напоминает, что по итогам сезона Украина окончательно отстала клубном рейтинге УЕФА от Шотландии, что сулит чемпиону УПЛ проблемами в будущем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Футбол, Финансовый фэйр-плей.
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