В падении головой: форвард "Динамо" забил красивый гол Португалии в отборе на ЧМ-2022 (видео)

Во вторник, 30 марта, сборная Люксембурга в рамках матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 принимала команду Португалии. Встреча, проходившая на стадионе "Жози Бартель", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3. Счет в игре открыл "динамовец" Жерсон Родригес.

Правда, игра складывалась для действующих чемпионов Европы весьма тяжело. На 30-й минуте встречи нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес в красивом прыжке головой замкнул навес партнера с правого фланга. Португальцы успели отыграться еще в первом тайме усилиями Диогу Жоты. А во втором тайме Криштиану Роналду и Жоау Пальинья добыли победу для гостей.

Этот успех позволил сборной Португалии возглавить группу А, Люксембург - третий.

Со всеми результатами матчей квалификации на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас на сайте.

Примечательно, что Родригес забивает вот уже второй матч кряду. Ранее от действий форварда "Динамо" пострадала Ирландия. К слову, Роналду также забил второй раз подряд, однако его взятие ворот в игре с Сербией было несправедливо отменено. После этого КриРо вспылил и выбросил капитанскую повязку. Эта история уже получила неожиданное продолжение.