От ноги Шевченко пострадал Пятов (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лично руководит командой даже не футбольном поле, правда, делает это исключительно на тренировках. На одном из занятий перед матчем с Казахстаном 44-летний специалист забил хитрый гол Андрею Пятову.

В двухсторонке Андрей Николаевич блестяще замкнул передачу "динамовца" Александра Тымчика, в касание пробив в противоход опытному киперу "Шахтера". Мяч полетел в ближний угол, а страж ворот завалился в противоположный. Возможно, из-за этого место в основе "Шева" вновь отдаст вратарю Динамо" Георгию Бущану, а не Пятову.

Видео гола Шевченко доступно в сети:

Ранее наставник сборной Украины огласил состав на игру с Казахстаном, убрав из заявки сразу двух вратарей.

Матч третьего тура отбора на чемпионат мира по футболу Украина - Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по местному времени. "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Желто-синих" и не только в прямом эфире. Отметим, букмекеры ожидают от подопечных Андрея Шевченко только победы.

Шевченко весьма эмоционально реагирует на перипетии в играх. У нас на сайте доступно видео, как наставник сборной Украины реагирует на ошибки своих подопечных.