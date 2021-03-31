Украина - Казахстан: Шевченко убрал из состава троих футболистов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав на матч 3-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против Казахстана. В заявке на игру не нашлось места сразу троим футболистам. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отдыхать во время игры точно будут вратари Дмитрий Ризнык и Андрей Лунин, а также защитник Ефим Конопля. Кроме того, до конца сезона выбил Евгений Коноплянка, который рискует пропустить Евро-2020 из-за травмы, полученной на тренировке.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Пятов

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Александр Сирота, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Жуниор Мораес

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказал о свежих букмекерских прогнозах на поединок.

Сборная Украины выступает в квалификационной группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстаном. Чтобы пробиться на Мундиаль, "Желто-синим" необходимо либо выиграть группу, либо занять второе место и одержать победы в стыковых поединках.