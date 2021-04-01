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Четверг, 01.04.2021
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Вратарь сборной Испании пропустил курьезный гол в стиле Шовковского (видео)

Вратарь сборной Испании пропустил курьезный гол в стиле Шовковского (видео)
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

В среду, 31 марта, сборная Испании в рамках матча 3-го тура отбора на чемпионат мира по футболу принимала команду Косово. Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Севилье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Красная Фурия" умудрилась пропустить гол с центра поля.

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За испанцев голами отметились Дани Ольмо, Ферран Торрес и Жерар Морено, а за гостей отличился Бесар Халими, который воспользовался ошибкой вратаря испанцев Унаи Симона, и с дальнего расстояния поразил ворота без голкипера.

Видео гола Халими:

Видеообзор матча Испания - Косово:

Этот пропущенный мяч явно напомнил украинским болельщиками игру Словения - Украина, когда Александр Шовковский пропустил нелепый мяч:

Ранее "Телеграф" сообщал о сенсационном поражении сборной Германии от Северной Македонии в отборе на ЧМ-2022. С остальными результатами игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Испании, Футбол, Сборная Косово, Отбор на ЧМ-2022.
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