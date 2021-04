Вратарь сборной Испании пропустил курьезный гол в стиле Шовковского (видео)

В среду, 31 марта, сборная Испании в рамках матча 3-го тура отбора на чемпионат мира по футболу принимала команду Косово. Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Севилье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. "Красная Фурия" умудрилась пропустить гол с центра поля.

За испанцев голами отметились Дани Ольмо, Ферран Торрес и Жерар Морено, а за гостей отличился Бесар Халими, который воспользовался ошибкой вратаря испанцев Унаи Симона, и с дальнего расстояния поразил ворота без голкипера.

Видео гола Халими:

Besar Halimi with sensational goal against Spain.#espKOS | [via @xhemajl_rexha]pic.twitter.com/C2XUzVhQ6y

— Kosovan Football | (@kosovanfooty_EN) March 31, 2021