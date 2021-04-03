Боец ММА добыл эффектную победу приемом из бокса (видео)

В ночь на 3 апреля (время киевское) в Анкасвилле (штат Конектикут, США) состоялся масштабный вечер профессиональных единоборств Bellator 255. В предварительном карде зрители стали свидетелями яркого нокаута одиночным ударом.

В поединке канадского средневеса Мэндела Нэлло с бразильцем Рикардо Сейшасом фанаты увидели нокаут уже в первом раунде. В середине пятиминутки Нэлло прицельным джебом отправил оппонента в тяжелейший нокаут, добивания особо не понадобилось.

Видео нокаута в бою Мэндел Нэлло - Рикардо Сейшас:

Для Нэлло этот успех стал 8 в профи при 1 поражении, а Сейшас проиграл в третий раз при четырех победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте тяжеловеса на этом вечере единоборств.