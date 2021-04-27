Бензема пушечным ударом сравнял счет в полуфинале Лиги чемпионов с "Челси" (видео)

Французский нападающий Карим Бензема сравнял счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона 2020/21 против "Челси".

На 29-й минуте поединка, что проходит в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", француз здорово принял мяч в чужой штрафной и в окружении защитников "Синих" пушечным выстрелом переправил круглого в сетку ворот лондонцев.

Видео гола Бензема в ворота Челси:

На 40 минуту встречи счет в поединке ничейный - 1:1. Ранее "Телеграф" сообщал, что Кристин Пулишич издевательским ударом открыл счет в полуфинале Лиги чемпионов.

"Телеграф" напоминает, что "Реал" может потерять свое место в следующей Лиге чемпионов за свою решающую роль в создании Суперлиги.