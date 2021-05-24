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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter villarrealcf

В среду, 26 мая, "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" проведут финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча состоится в польском Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом игры онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов поединка.

К слову, решающий матч ЛЕ 2020/21 рассудит судейская бригада во главе с французом.

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал еврокубка "Вильярреал" переиграл "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" прошел "Рому". Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне игры

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вильярреал, Футбол.
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