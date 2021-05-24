"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы

В среду, 26 мая, "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" проведут финальный матч Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча состоится в польском Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом игры онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов поединка.

К слову, решающий матч ЛЕ 2020/21 рассудит судейская бригада во главе с французом.

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал еврокубка "Вильярреал" переиграл "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" прошел "Рому". Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне игры.