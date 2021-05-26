Вернется ли Маркевич в "Металлист"? Ярославский высказал свое мнение

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский высказал мнение касательно возможного возвращения Мирона Маркевича на пост "Металлиста", который вот-вот возродится на базе харьковской команды "Металл".

По мнению бизнесмена, данный вопрос не стоит на повестке дня, ведь у руля "Металла" Александр Кучер, а о приходе Маркевича в качестве консультанта говорить некорректно по отношению к специалисту.

"Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру - Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим", - заявил Ярославский в комментарии для "Телеграф".

Ранее Ярославский прокомментировал ситуацию со стадионом "Металлист", а также высказал свое мнение о деолигархизации в Украине.

С полной версией интервью Александра Ярославского "Телеграфу" можно ознакомиться у нас на сайте.