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Вернется ли Маркевич в "Металлист"? Ярославский высказал свое мнение

Вернется ли Маркевич в "Металлист"? Ярославский высказал свое мнение
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский высказал мнение касательно возможного возвращения Мирона Маркевича на пост "Металлиста", который вот-вот возродится на базе харьковской команды "Металл".

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По мнению бизнесмена, данный вопрос не стоит на повестке дня, ведь у руля "Металла" Александр Кучер, а о приходе Маркевича в качестве консультанта говорить некорректно по отношению к специалисту.

"Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру - Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим", - заявил Ярославский в комментарии для "Телеграф".

Ранее Ярославский прокомментировал ситуацию со стадионом "Металлист", а также высказал свое мнение о деолигархизации в Украине.

С полной версией интервью Александра Ярославского "Телеграфу" можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Металлист, Александр Ярославский, Мирон Маркевич, Футбол.
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