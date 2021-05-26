Ярославский: "Я вложил в "Металлист" 270 млн долларов, но сейчас футбол обходится дешевле"

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский рассказал о финансовой стороне футбола во время пандемии коронавируса.

По словам Ярославского, который затеял возрождение "Металлиста", он вложил в команду 270 млн долларов за 7,5 лет. А сейчас он планирует тратить меньше, однако команда при этом должна вернуться на прежний уровень ("Металлист" ставит задачу выхода в УПЛ и дальнейшее попадание в еврокубки на постоянной основе, - прим. ред.). Бизнесмен отметил, что во время пандемии футбол обходится дешевле, ведь экономическая ситуация в мире после из-за коронавируса изменилась.

"Сейчас футбол обходится дешевле. Потому что экономическая ситуация в мире изменилась. Та же ситуация с пандемией..." - прокомментировал ситуацию Ярославский в комментарии для "Телеграф".

Ранее Ярославский высказался касательно возможного возвращения Мирона Маркевича в "Металлист", а также поведал о ситуации с олигархами в Украине. Кроме того, бизнесмен высказался о первых трансферах новой-старой команды.