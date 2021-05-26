Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Подлецы и козявки": российский олимпийский чемпион обозлился на Латвию после замены флага РФ в Риге
"Подлецы и козявки": российский олимпийский чемпион обозлился на Латвию после замены флага РФ в Риге
В Сербии футболист попытался "изнасиловать" вратаря соперников сразу же после матча (видео)
В Сербии футболист попытался "изнасиловать" вратаря соперников сразу же после матча (видео)
Зинченко забрал себе кубок АПЛ и не хотел делиться с партнерами (видео)
Зинченко забрал себе кубок АПЛ и не хотел делиться с партнерами (видео)
Вернется ли Маркевич в "Металлист"? Ярославский высказал свое мнение
Вернется ли Маркевич в "Металлист"? Ярославский высказал свое мнение

Ярославский: "Я вложил в "Металлист" 270 млн долларов, но сейчас футбол обходится дешевле"

Ярославский: "Я вложил в "Металлист" 270 млн долларов, но сейчас футбол обходится дешевле"
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский рассказал о финансовой стороне футбола во время пандемии коронавируса.

"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах

По словам Ярославского, который затеял возрождение "Металлиста", он вложил в команду 270 млн долларов за 7,5 лет. А сейчас он планирует тратить меньше, однако команда при этом должна вернуться на прежний уровень ("Металлист" ставит задачу выхода в УПЛ и дальнейшее попадание в еврокубки на постоянной основе, - прим. ред.). Бизнесмен отметил, что во время пандемии футбол обходится дешевле, ведь экономическая ситуация в мире после из-за коронавируса изменилась.

"Сейчас футбол обходится  дешевле. Потому что экономическая ситуация в мире изменилась. Та же ситуация с пандемией..." - прокомментировал ситуацию Ярославский в комментарии для "Телеграф".

Ранее Ярославский высказался касательно возможного возвращения Мирона Маркевича в "Металлист", а также поведал о ситуации с олигархами в Украине. Кроме того, бизнесмен высказался о первых трансферах новой-старой команды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 280

Все по теме:

ФК Металлист, Александр Ярославский, Футбол, COVID-19 Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
02 "Трансферы уже сделаны": Ярославский рассказал, каких игроков будет покупать возрожденный "Металлист"
03 В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов
04 В Сербии футболист попытался "изнасиловать" вратаря соперников сразу же после матча (видео)
05 Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь