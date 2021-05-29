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Зина или Шева: футболисты сборной Украины дали прогноз на финал Лиги чемпионов (видео)

Зина или Шева: футболисты сборной Украины дали прогноз на финал Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Футболисты сборной Украины дали свой прогноз на финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси", который состоится 29 мая в Порту.

"Манчестер Сити" - "Челси": онлайн финала Лиги чемпионов

Игроки в основном поведали, что будут болеть за красивый футбол и пожелали удачи своему партнеру по команде Александру Зинченко, который может стать третьим украинцем, выигрывавшим Лигу чемпионов.

Руслан Малиновский ожидает яркий футбол и ничьей от команд в основное время. Марлос будет болеть за "Ман Сити" и думает, что Зинченко оформит ассист. Роман Яремчук считает, что МС победит со счетом 2:1. Андрей Лунин также уверен, что за 90 минут команды сыграю вничью. Денис Попов пожелал победы сильнейшему, а Эдуард Соболь уверен в триумфе "Горожан" со счетом 2:0 или 1:0. Андрей Ярмоленко рассказал, что у него нет фаворита в этом противостоянии, при этом пожелав "Зине" удачи.

Комментарии футболистов появились на Youtube-канале "Do Best!":

Отметим, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что будет все-таки болеть за "Челси", а не за "Ман Сити" Зинченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили беспорядки в Порту, где состоится игра.

"Телеграф" напоминает, за финалом ЛЧ можно следить в прямом эфире по ТВ Украине. Отметим, фаворитом в противостояния является МС, считают букмекеры.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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