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Шевченко не взял на матч с Кипром троих футболистов: состав сборной Украины

Шевченко не взял на матч с Кипром троих футболистов: состав сборной Украины
12:13 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на контрольный матч с командой Кипра. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Евро-2020: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в состав на матч с киприотами не попали Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Заявка сборной Украины на матч с Кипром:

Матч Украина - Кипр состоится сегодня, 7 июня, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отметим, букмекеры назвали фаворита противостояния.

"Телеграф" напоминает, что накануне матча с Кипром была представлена форма сборной Украины. А в России призвали запретить форму "Желто-синих" на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Кипра, Евро-2020.
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