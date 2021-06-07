Шевченко не взял на матч с Кипром троих футболистов: состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на контрольный матч с командой Кипра. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Из футболистов, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020, в состав на матч с киприотами не попали Александр Тымчик, Сергей Сидорчук и Роман Безус.

Заявка сборной Украины на матч с Кипром:

Матч Украина - Кипр состоится сегодня, 7 июня, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отметим, букмекеры назвали фаворита противостояния.

"Телеграф" напоминает, что накануне матча с Кипром была представлена форма сборной Украины. А в России призвали запретить форму "Желто-синих" на Евро-2020.