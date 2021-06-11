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Уэльс - Швейцария: анонс второго матча Евро

Уэльс - Швейцария: анонс второго матча Евро
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Reuters

Во втором матче Евро-2020 встретятся команды Уэльса и Швейцарии. Игра пройдет в столице Азербайджана - Баку. 

Уэльс сыграет на турнире второй раз в истории и второй раз подряд. Правда, повторить свой успех 2016-го года с выходом в полуфинал у команды выйдет. Руководить валлийцами будет Роберт Пейдж, так как главный тренер Райан Гиггз попал в скандал с избиением двух женщин в апреле этого года. Главная звезда и живая легенда британской сборной - Гаррет Бейл, который немного привёл свою карьеру в порядок после возвращения в "Тоттенхэм".

 Уэльс - Швейцария: где и когда смотреть матч Евро-2020

Швейцария Владимира Петковича, которая в конце 2020-го скандально "обыграла" сборную Украины в кабинетах, сыграет на турнире пятый раз. Главная звезда команды - 28-летний капитан Гранит Джака из лондонского "Арсенала". Через этого футболиста идёт вся игра в центре поля. Также можно отметить запасного "Ливерпуля" Джердана Шакири, опорника гладбахской "Боруссии" Дениса Закарию и бомбардира Хариса Сеферовича.

Фаворит матча по мнению букмекеров - сборная Швейцария. 

Прогноз автора - 1:2. 

"Телеграф" напоминает, что сегодня, 11 июня, в Риме Чемпионат Европы откроют две другие команды группы А - сборные Турции и Италии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Швейцарии, Евро-2020, Cборная Уэльса.
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