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Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)

Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Сборная Украины продолжает подготовку к стартовому матчу на чемпионате Европы по футболу с командой Нидерландов. Накануне встречи украинские футболисты провели необычную тренировку. 

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Украинские сборники "играли в футбол" руками, отрабатывая взаимопонимание между игроками. Кроме того, необычное упражнение знатно порадовало игроков, которым 13 июня предстоит тяжелейший матч против Нидерландов. Руководил тренировочным процессом главный тренер "Сине-желтых" Андрей Шевченко.

Видео забавной тренировки сборной Украины доступно на Youtube-канале vZbirna:

"Телеграф" напоминает, что матч Нидерланды - Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня. Следить за игрой можно в нашей трансляции, а по ТВ поединок покажут сразу несколько телеканалов. Ранее букмекеры оценили шансы "Сине-Желтых".

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболисты сборной Украины загоняли "Шеву" в теннисбол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 532

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
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