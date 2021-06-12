Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)

Сборная Украины продолжает подготовку к стартовому матчу на чемпионате Европы по футболу с командой Нидерландов. Накануне встречи украинские футболисты провели необычную тренировку.
Украинские сборники "играли в футбол" руками, отрабатывая взаимопонимание между игроками. Кроме того, необычное упражнение знатно порадовало игроков, которым 13 июня предстоит тяжелейший матч против Нидерландов. Руководил тренировочным процессом главный тренер "Сине-желтых" Андрей Шевченко.
Видео забавной тренировки сборной Украины доступно на Youtube-канале vZbirna:
"Телеграф" напоминает, что матч Нидерланды - Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня. Следить за игрой можно в нашей трансляции, а по ТВ поединок покажут сразу несколько телеканалов. Ранее букмекеры оценили шансы "Сине-Желтых".
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