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Шевченко назвал состав на стартовый матч сборной Украины на Евро-2020

Шевченко назвал состав на стартовый матч сборной Украины на Евро-2020
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав на матч первого тура группового раунда Евро-2020 с командой Нидерландов. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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И с тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Нидерландами не вошли Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Роман Безус.

Состав сборной Украины на матч с Нидерландами:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

"Телеграф" напоминает, что матч Нидерланды - Украина состоится сегодня, 13 июня, в Амстердаме. За поединком можно следить в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, за игрой можно наблюдать в сети и по ТВ. Отметим, букмекеры не верят в "Желто-синих" и прогнозируют поражение команды Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем завершился скандал с формой сборной Украины.

С расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол.
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