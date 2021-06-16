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Украина - Северная Македония: анонс второго матча команды Шевченко на Евро-2020

Украина - Северная Македония: анонс второго матча команды Шевченко на Евро-2020
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

В матче второго тура Евро-2020 национальная сборная Украины сразится с абсолютным дебютантом большим турниров - сборной Северной Македонии. Игра пройдёт в Бухаресте, и начнётся в четверг, 17 июня, в 16:00.

В матче первого тура главная команда нашей страны достойно со счётом 2:3 уступила Нидерландам, тогда как балканцы, также с высоко поднятой головой, - австрийцам. Украина, что не удивительно, является фаворитом матча по мнению букмекеров. Даже отсутствие выбывшего Александра Зубкова, который получил травму на самом старте поединка в Амстердаме, не должно помешать команде Андрея Шевченко одержать уверенную победу. А параллели с событиями пятилетней давности, когда мы в первом туре хорошо смотрелись против немцев, но затем уступили другой сборной с приставкой "Северная" - Северной Ирландии, лучше просто отметать. 

Прогноз автора: уверенная и разгромная победа Украины со счётом 4:1. 

"Телеграф" напоминает, что в матче первого тура Чемпионата Европы с участием Северной Македонии случился скандал с оскорблением на национальной почве.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Горан Пандев, Сборная Северной Македонии.
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