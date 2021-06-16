Украина - Северная Македония: анонс второго матча команды Шевченко на Евро-2020

В матче второго тура Евро-2020 национальная сборная Украины сразится с абсолютным дебютантом большим турниров - сборной Северной Македонии. Игра пройдёт в Бухаресте, и начнётся в четверг, 17 июня, в 16:00.

В матче первого тура главная команда нашей страны достойно со счётом 2:3 уступила Нидерландам, тогда как балканцы, также с высоко поднятой головой, - австрийцам. Украина, что не удивительно, является фаворитом матча по мнению букмекеров. Даже отсутствие выбывшего Александра Зубкова, который получил травму на самом старте поединка в Амстердаме, не должно помешать команде Андрея Шевченко одержать уверенную победу. А параллели с событиями пятилетней давности, когда мы в первом туре хорошо смотрелись против немцев, но затем уступили другой сборной с приставкой "Северная" - Северной Ирландии, лучше просто отметать.

Прогноз автора: уверенная и разгромная победа Украины со счётом 4:1.

"Телеграф" напоминает, что в матче первого тура Чемпионата Европы с участием Северной Македонии случился скандал с оскорблением на национальной почве.