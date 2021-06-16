Украина - Северная Македония: видеотрансляция пресс-конференции Шевченко

В среду, 16 июня, накануне матча второго тура чемпионата Европы-2020 с командой Северной Македонии в Бухаресте национальная сборная Украины проведет мероприятия для СМИ.

Тренировки украинской команды прошла на стадионе "Аркул где Триумф" и была открытой для журналистов в течение 15-ти минут.

Пресс-конференция с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока команды Николая Матвиенко пройдет на "Арене Националэ" и начнется в 15:45. Предматчевая пресс-конференция будет проводиться без физического присутствия журналистов.

Видео трансляция пресс-конференции Шевченко доступна на Youtube-канале УАФ:

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Украина - Северная Македония, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового раунда Евро-2020 "Сине-желтые" уступили Нидерландам, а Северная Македония проиграла Австрии. С полным расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.