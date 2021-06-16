Хорватия - Чехия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В пятницу, 18 июня, Хорватия в рамках матча второго утра ЧЕ-2020 по футболу на "Хэмпден Парк" в Глазго примет команду Шотландии. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру Хорватия - Чехия покажет телеканал "Футбол 1". В сети live-трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, где оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, кого букмекеры считают фаворитами в противостоянии Хорватии и Чехии.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре Хорватия минимально проиграла Англии, а Чехия обыграла шотландцев, забив фантастический гол с центра поля.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.