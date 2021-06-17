Стал известен лучший игрок и "Лев матча" сборной Украины против Северной Македонии

Андрей Ярмоленко, который в матче против Северной Македонии отметился сразу двумя результативными действиями - голом и голевой передачей на Романа Яремчука, по окончании игры забрал в свои руки все возможные индивидуальные награды.

Во-первых, именно вингера английского "Вест Хэма" признали лучшим игроком матча по версии УЕФА. В0-вторых, именно Андрей получил приз "Лева матчу", вручаемый партнёром сборной компанией "Львівське" вместе с официальным транлятором - каналами "Футбол".

"Телеграф" напоминает, что после пропущенного гола (с отбитым Бущаном пенальти, но неотбитым добиванием) сборная Украины могла вновь выходить вперёд с преимуществом в 2 мяча, но Руслан Малиновский не смог перелизовать пенальти. В вечернем матче нашей группы сегодня, 17 июня, встретятся сборные Нидерландов и Австрии.