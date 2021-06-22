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Германия - Венгрия: анонс матча Чемпионата Европы

Германия - Венгрия: анонс матча Чемпионата Европы
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф Global Images Ukraine

Одним из факторов успешной игры венгров в первых двух турах Евро-2020 (а в случае матча против Франции - ещё и успешного результата) была поддержка переполненных трибун родной будапештской арены. В этом матче, который пройдёт в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени, они этого фактора будут лишены. Игра пройдёт в Мюнхене, в то время как в столице Венгрии будут сражаться силами французы и португальцы.  

Немцы после феноменальной победы над португальцами воспряли духом и очевидно надеются на первое место в группе, которое, к слову, может свести их и с Украиной. Для этого, правда, кроме своей победы им нужен ещё и успех Роналду в поединке против чемпионов мира.

Фаворит матча по мнению букмекеров - "Бундесмашина"

Прогноз автора - 3:0. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем Германия - Венгрия на нашем сайте можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 157

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Сборная Германии, Мюнхен, Сборная Венгрии, Евро-2020.
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