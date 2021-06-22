Германия - Венгрия: анонс матча Чемпионата Европы

Одним из факторов успешной игры венгров в первых двух турах Евро-2020 (а в случае матча против Франции - ещё и успешного результата) была поддержка переполненных трибун родной будапештской арены. В этом матче, который пройдёт в среду, 23 июня, в 22:00 по киевскому времени, они этого фактора будут лишены. Игра пройдёт в Мюнхене, в то время как в столице Венгрии будут сражаться силами французы и португальцы.

Немцы после феноменальной победы над португальцами воспряли духом и очевидно надеются на первое место в группе, которое, к слову, может свести их и с Украиной. Для этого, правда, кроме своей победы им нужен ещё и успех Роналду в поединке против чемпионов мира.

Фаворит матча по мнению букмекеров - "Бундесмашина".

Прогноз автора - 3:0.

"Телеграф" напоминает, что за матчем Германия - Венгрия на нашем сайте можно следить онлайн.