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Экс-тренер "Шахтера" Каштру нашел новое место работы

Экс-тренер "Шахтера" Каштру нашел новое место работы
Обновлено 17:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram luis_castro_official

Бывший главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру возглавит катарский "Али-Духаиль". Об этом сообщает португальское издание maisfutebol.

"Шахтер" купил нападающего из экзотической страны

По информации источника, Каштру достиг принципиальной договоренности с катарским клубом и в ближайшее время официально займет пост главного тренера "Али-Духаиль". Сообщается, что португальский наставник подпишет соглашение с командой, рассчитанное до 2023 года.

Отметим, под руководством Луиша "Шахтер" становился чемпионом Украины в сезоне 2019/20.

"Телеграф" напоминает, что Каштру покинул "Шахтер" после сезона 2020/21, в котором донецкая команда не выиграла ни единого трофея. "Горняков" возглавил итальянец Роберто Де Дзерби, который недавно провернул трансфер футболиста из своего бывшего клуба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" купил бразильца из "Бенфики".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Катар, Футбол, Луиш Каштру, ФК Али-Духаиль.
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