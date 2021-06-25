Сборная Украины отрабатывала пенальти перед Швецией (видео)

Сборная Украины, вышедшая в плей-офф чемпионата Европы благодаря шведам, готовится к игре со скандинавами в рамках 1/8 финала.

На одной из тренировок "Желто-синие" работали над 11-метровыми ударами, ведь в случае ничьей со Швецией команды сразятся в серии послематчевых пенальти. Украинские сборники не стеснялись исполнять "паненку". К примеру, таким ударами похвастались защитник Сергей Кривцов и вратарь Георгий Бущан.

Видео тренировки сборной Украины доступно на YouTube-канале УАФ:

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго, начало - в 22:00 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 Швеция сенсационно выиграла свою группу, опередив Испанию, Словакию и Польшу. Украинцы, в свою очередь, проиграв австрийцам, заняли лишь третье место в квартете С.

Ранее "Телеграф" сообщал о забавной реакции посла Швеции на выход Украины в плей-офф Евро-2020.

С календарем и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться по ссылке.