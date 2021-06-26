Нидерланды - Чехия: анонс матча Чемпионата Европы

Матч между Нидерландами и Чехией сложно назвать самым топовым в 1/8 Чемпионата Европы, но уж точно он станет одним из самых интересных. Место его проведения Арена имени Ференца Пушкаша в Будапеште, дата - 27 июня 2021-го года, а время начала - 19:00 по киевскому времени.

"Оранжевые" катком проехали по группе Евро-2020, обыграв нашу Украину, Австрию и Северную Македонию, в то время как чехи набрали рабочие 4 очка и прошли в плей-офф как одна из лучших третьих команд.

В сборной Нидерландов особенно понравились на групповом этапе Френки де Йонг из "Барсы", который был настоящим мозгом команды в центре поля, а также игрок ПСВ Дензел Демфрис, который словно мотор разрывал правый фланг и забил победный мяч в ворота сборной Украины. Собственно, играть по всему флангу при схеме в 3-5-2 - это особая и чрезвычайно важная роль.

У чехов неожиданно хорош Патрик Шик, забивший в играх своего квартета 4 мяча, в том числе гол с центра поля в ворота шотландцев. Форварда "Байера" можно назвать классическим примером футболиста, который в сборной выглядит лучше, чем в клубе.





Фаворит матча по мнению букмекеров - "оранье".

Прогноз автора: 3:1 в пользу команды Франка де Бура в основное время.

"Телеграф" напоминает, что за поединком Нидерланды - Чехия на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем пары Уэльс - Дания.