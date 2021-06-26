Скачать
Суббота, 26.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Марлос забил волшебный гол - Пятов лишь провожал мяч взглядом (видео)
Марлос забил волшебный гол - Пятов лишь провожал мяч взглядом (видео)
Вот почему Бущан лучший: как испанский помощник Шевченко гоняет украинских вратарей (видео)
Вот почему Бущан лучший: как испанский помощник Шевченко гоняет украинских вратарей (видео)
Боец ММА расправился с соперником за 10 секунд (видео)
Боец ММА расправился с соперником за 10 секунд (видео)
Названа дата боя Усик - Джошуа (видео)
Названа дата боя Усик - Джошуа (видео)

Нидерланды - Чехия: анонс матча Чемпионата Европы

Нидерланды - Чехия: анонс матча Чемпионата Европы
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф UEFA

Матч между Нидерландами и Чехией сложно назвать самым топовым в 1/8 Чемпионата Европы, но уж точно он станет одним из самых интересных. Место его проведения Арена имени Ференца Пушкаша в Будапеште, дата - 27 июня 2021-го года, а время начала - 19:00 по киевскому времени.

"Оранжевые" катком проехали по группе Евро-2020, обыграв нашу Украину, Австрию и Северную Македонию, в то время как чехи набрали рабочие 4 очка и прошли в плей-офф как одна из лучших третьих команд. 

В сборной Нидерландов особенно понравились на групповом этапе Френки де Йонг из "Барсы", который был настоящим мозгом команды в центре поля, а также игрок ПСВ Дензел Демфрис, который словно мотор разрывал правый фланг и забил победный мяч в ворота сборной Украины. Собственно, играть по всему флангу при схеме в 3-5-2 - это особая и чрезвычайно важная роль.   

Где в Киеве посмотреть решающий матч сборной Украины против Швеции: адреса фан-зон

У чехов неожиданно хорош Патрик Шик, забивший в играх своего квартета 4 мяча, в том числе гол с центра поля в ворота шотландцев. Форварда "Байера" можно назвать классическим примером футболиста, который в сборной выглядит лучше, чем в клубе. 

Фаворит матча по мнению букмекеров - "оранье"

Прогноз автора: 3:1 в пользу команды Франка де Бура в основное время. 

"Телеграф" напоминает, что за поединком Нидерланды - Чехия на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с победителем пары Уэльс - Дания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 233

Все по теме:

Сборная Нидерландов, Будапешт, Сборная Чехии, Евро-2020, Дензель Дюмфрис, Патрик Шик, Френки де Йонг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа дата боя Усик - Джошуа (видео)
02 Ломаченко, который на голову ниже Накатани, перевесил японца (видео)
03 Марлос забил волшебный гол - Пятов лишь провожал мяч взглядом (видео)
04 Вот почему Бущан лучший: как испанский помощник Шевченко гоняет украинских вратарей (видео)
05 Боец ММА расправился с соперником за 10 секунд (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь