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Хорватия - Испания: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Хорватия - Испания: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

В понедельник, 28 июня, В Копенгагене на стадионе "Паркен" состоится матч 1/8 финала Хорватия - Испания. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка Хорватия - Испания будет доступна на телеканале "Футбол 1". Кроме того, live-трансляция встречи будет показана на сервисе oll.tv (требуется платная подписка, - прим. ред.). На сайте "Телеграф" в оперативном доступе будут добавлены видео голов и лучших моментов игры.

Отметим, обе сборные заняли вторые места в своих квартетах. Хорваты только после триумфа над Шотландией сумели зацепиться за путевку в плей-офф, а испанцы организовали настоящее унижение для словаков, попутно выбив их из турнира. К слову, вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка пропустил, пожалуй, самый курьезный гол турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на матч Хорватия - Испания.

Победитель матча Хорватия - Испания в 1/4 финала встретится с победителем противостояния Франция - Швейцария, которые свой матч 1/8 финала также проведут 28 июня.

С календарем Евро-2020, а также видеообзорами всех матчей турнира можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 268

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Сборная Испании, Футбол, Сборная Хорватии, Евро-2020.
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