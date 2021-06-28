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Швеция - Украина: анонс "шведской битвы" на Чемпионате Европы

Швеция - Украина: анонс "шведской битвы" на Чемпионате Европы
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

Завтра, 29 июня 2021-го года - один из решающих дней в истории национальной сборной Украины.

В рамках последнего матча 1/8 финала нынешнего Чемпионата Европы команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Место встречи - шотландский город Глазго, начало - в 22:00 по киевскому времени. И эта игра может стать для нас исторической - мало того, что мы уже впервые в истории вышли в плей-офф континентального первенства, так теперь имеем шанс и выйти в 1/8.

Шевченко против Швеции - ах, как это звучит! Впрочем, о предыдущих матчах главной команды нашей страны против скандинавских "коллег по цвету" мы писали ранее.  

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Сила шведов - в оборонительной игре с быстрыми контратаками. Украина же наоборот под руководством нынешнего тренерского штаба зарекомендовала себя как команда, которая не боится играть первым номером. Иногда - даже в матчах с куда более сильными соперниками и чем сама Украина, и чем Швеция. Другое дело, что случаются "трагические" случаи - как вот в Бухаресте против Австрии.

Букмекеры считают фаворитами противостояния шведов.  

Прогноз автора: 2:1 в пользу скандинавов. Но дается он с глубокой надеждой, что оправдан не будет.  

"Телеграф" напоминает, где в Киеве можно посмотреть этот невероятно важный для нашей страны поединок. На нашем сайте за ним можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Сборная Швеции, Глазго, Евро-2020.
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