Швеция - Украина: анонс "шведской битвы" на Чемпионате Европы

Завтра, 29 июня 2021-го года - один из решающих дней в истории национальной сборной Украины.

В рамках последнего матча 1/8 финала нынешнего Чемпионата Европы команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Швеции. Место встречи - шотландский город Глазго, начало - в 22:00 по киевскому времени. И эта игра может стать для нас исторической - мало того, что мы уже впервые в истории вышли в плей-офф континентального первенства, так теперь имеем шанс и выйти в 1/8.

Шевченко против Швеции - ах, как это звучит! Впрочем, о предыдущих матчах главной команды нашей страны против скандинавских "коллег по цвету" мы писали ранее.

Сила шведов - в оборонительной игре с быстрыми контратаками. Украина же наоборот под руководством нынешнего тренерского штаба зарекомендовала себя как команда, которая не боится играть первым номером. Иногда - даже в матчах с куда более сильными соперниками и чем сама Украина, и чем Швеция. Другое дело, что случаются "трагические" случаи - как вот в Бухаресте против Австрии.

Букмекеры считают фаворитами противостояния шведов.

Прогноз автора: 2:1 в пользу скандинавов. Но дается он с глубокой надеждой, что оправдан не будет.

"Телеграф" напоминает, где в Киеве можно посмотреть этот невероятно важный для нашей страны поединок. На нашем сайте за ним можно следить онлайн.