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Бельгия - Италия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

Бельгия - Италия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020
Обновлено 21:58 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

В пятницу, 2 июля, матчем Бельгия - Италия завершится игровой день на чемпионате Европы по футболу-2020. Поединок 1/4 финала Евро-2020 пройдет в Мюнхене на одноименной арене и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине битву фаворитов ЧЕ-2020 Бельгия - Италия покажут сразу два телеканала: "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, в сети официальная трансляция поединка будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн матча, в ходе которого у нас на сайте оперативно будут добавлены видео голов и лучшие моменты встречи.

Ранее букмекеры оценили шансы Бельгии и Италии на выход в полуфинал турнира.

Напомним, в 1/8 финала Бельгия выбила действующих чемпионов Европы - португальцев, а итальянцы с проблемами расправились с "обидчиками" сборной Украины - австрийцами.

С полным календарем чемпионата Европы по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 260

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Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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