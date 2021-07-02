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Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов

Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamRussia

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления своей команды на чемпионате Европы по футболу.

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Сборная России не сумела преодолеть групповой этап Евро-2020, заняв последнее место в группе B. Россияне крупно проиграли бельгийцам, минимально победили финнов, а также потерпели разгромное поражение от датчан. Черчесов отметил, что у него есть лишь одна претензия к своим подопечным. По его словам, российские футболисты слишком воспитанные, ведь за все время не опоздали ни на одну тренировку, а для успеха в футболе "надо быть хулиганом".

"У меня есть желание, чтобы команда меня слушала. И могу вас заверить: никаких претензий к игрокам у меня не было. Кроме одного. Ни один ни разу не опоздал! Никаких конфликтов. Вот моя претензия к ним. Слишком воспитанными быть не надо - иногда надо быть чуть хулиганами", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Ранее бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич сравнил сборные РФ и Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная России, Футбол, Евро-2020.
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