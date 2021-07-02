Чехия - Дания: анонс матча Чемпионата Европы

Чехия - Дания, возможно, не самая громкая вывеска, которую хотелось бы видеть нейтральным болельщикам в 1/4 Евро-2020 перед началом турнира. Но обе команды настолько приятно удивляют всех и вся на этом турнире, что никакого удивления их попадание в столько дальнюю стадию (а одной из команд, как мы понимаем, и дальше, в полуфинал) не вызывает.

Для нас интереса этому противостоянию добавляет тот факт, что в теории победитель этой пары в 1/2 финала может сыграть с нашей сборной. Конечно же, если подопечные Андрея Шевченко одолеют англичан, во что вера букмекеров чрезвычайно мала.

В матче же между чехами и датчанами фаворитами являются номинальные гости.

Прогноз автора: 1:3.

Чехи уверенно прошли сборную Нидерландов (2:0), в то время как датчане обыграли не самый сильный Уэльс (4:0). Но скандинавы поймали настоящий кураж после ужасного случая с Кристианом Эриксеном. По их игре видно, что бьются они не только за себя, но и за того парня. И этот тот случай, когда настрой может решить многое. "Не было бы счастья, да несчастье помогло"...

"Телеграф" напоминает, что за данным поединком на нашем сайте можно следить онлайн. Аналогично - за поединком между Украиной и Англией.