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Чехия - Дания: анонс матча Чемпионата Европы

Чехия - Дания: анонс матча Чемпионата Европы
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Твиттер B/R Football

Чехия - Дания, возможно, не самая громкая вывеска, которую хотелось бы видеть нейтральным болельщикам в 1/4 Евро-2020 перед началом турнира. Но обе команды настолько приятно удивляют всех и вся на этом турнире, что никакого удивления их попадание в столько дальнюю стадию (а одной из команд, как мы понимаем, и дальше, в полуфинал) не вызывает.  

Беседин простил шведа, который сломал ему ногу

Для нас интереса этому противостоянию добавляет тот факт, что в теории победитель этой пары в 1/2 финала может сыграть с нашей сборной. Конечно же, если подопечные Андрея Шевченко одолеют англичан, во что вера букмекеров чрезвычайно мала.  

В матче же между чехами и датчанами фаворитами являются номинальные гости. 

Прогноз автора: 1:3. 

Чехи уверенно прошли сборную Нидерландов (2:0), в то время как датчане обыграли не самый сильный Уэльс (4:0). Но скандинавы поймали настоящий кураж после ужасного случая с Кристианом Эриксеном. По их игре видно, что бьются они не только за себя, но и за того парня. И этот тот случай, когда настрой может решить многое. "Не было бы счастья, да несчастье помогло"...

"Телеграф" напоминает, что за данным поединком на нашем сайте можно следить онлайн. Аналогично - за поединком между Украиной и Англией.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Баку, Сборная Чехии, Евро-2020, Сборная Дании.
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