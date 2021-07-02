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Украина - Англия: анонс матча Евро-2020

Украина - Англия: анонс матча Евро-2020
20:50 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

3 июля в Риме на "Стадио Олимпико" состоится важнейший матч в истории сборной Украины - поединок 1/4 Евро-2020 против англичан.   

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Этот Чемпионат Европы уже успел подарить нейтральным болельщикам множество сенсационных и просто огненных матчей, а если говорить о болельщиках сборной Украины (то есть всех нас) - то ещё и множество положительных (а иногда и отрицательных) эмоций. Поэтому любой результат не будет уже воспринят с каким-то большим удивление.

Очевидными фаворитами матча по мнению букмекеров являются родоначальники футбола. 

Прогноз автора тоже пессимистичен - 1:2. 

Сборная Украины, скорее всего, сыграет по той же стратегии, что и против шведов. Соперник опять максимально прагматичный и не нацеленный на атакующий футбол, и шанс против него - самому стать в глухую оборону и заставить играть первым номером, а самим - ловить противников на контратаках. Со скандинавами - прокатило, а тут всё будет зависеть от того, не сыграет ли решающую роль класс "Трёх львов".  

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Ранее "Телеграф" сообщал, где в Киеве посмотреть матч Украина - Англия. На нашем сайте за  данным матчем можно также следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Англии, Сборная Украины, Стадио Олимпико, Евро-2020.
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