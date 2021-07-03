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"Православный мяч": украинские полицейские записали клип в поддержку сборной (видео)

"Православный мяч": украинские полицейские записали клип в поддержку сборной (видео)
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф

Сборная Украины 3 июля проведет исторический матч 1/4 финала на чемпионате Европы-2020 против команды Англии. Украинцы массово поддерживают игроков, которые впервые сумели преодолеть групповой этап Евро, а сейчас нацелены на полуфинал турнира.

Украина - Англия: все о четвертьфинале Евро-2020

Не остались в стороне и полицейские. В частности, николаевские копы опубликовали клип в поддержку команды Шевченко. В песне звучат строки: "Все играют хорошо, но мяч - православный".

"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение", - заявил начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

Песня николаевских копов доступна на YouTube-канале "Поліція Миколаївщини":

Матч Украина - Англия пройдет в Риме. Следить за игрой в прямом эфире можно по ТВ. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию встречи. Отметим, букмекеры абсолютно не верят в успех "Желто-синих" в этом поединке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что британская ведущая угодила в скандал, нелестно высказавшись о футболке сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 83

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Сборная Англии, Сборная Украины, Николаевская область, Полиция, Футбол, Евро-2020.
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