Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Во вторник, 6 июля, состоится первый полуфинал чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные Италии и Испании. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция полуфинала Италия - Испания будет доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Украина". В сети live-трансляция поединка пройдет на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео лучших моментов, а также голов.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал испанцы заняли второе место в группе Е. В первом раунде плей-офф "Фурия Роха" в тяжелейшем матче с восемью голами обыграла Хорватию, а в четвертьфинале переиграла Швейцарию лишь в серии послематчевых пенальти. Италия, в свою очередь, выиграла все матчи в квартете А, а в первом раунде плей-офф "Адзурри" перешагнули через Австрию, а во втором - через Бельгию.

Отметим, в финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем матча Англия - Дания, которые проведут встречу 7 июля. С расписанием и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно следить у нас на сайте.