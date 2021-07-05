Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Футбол - больше чем игра: украинские дети запели гимн перед дворовым матчем в Киеве (видео)
Футбол - больше чем игра: украинские дети запели гимн перед дворовым матчем в Киеве (видео)
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией

Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020

Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter SeFutbol

Во вторник, 6 июля, состоится первый полуфинал чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные Италии и Испании. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция полуфинала Италия - Испания будет доступна на телеканалах "Футбол 1" и "Украина". В сети live-трансляция поединка пройдет на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в ходе которой у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео лучших моментов, а также голов.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал испанцы заняли второе место в группе Е. В первом раунде плей-офф "Фурия Роха" в тяжелейшем матче с восемью голами обыграла Хорватию, а в четвертьфинале переиграла Швейцарию лишь в серии послематчевых пенальти. Италия, в свою очередь, выиграла все матчи в квартете А, а в первом раунде плей-офф "Адзурри" перешагнули через Австрию, а во втором - через Бельгию.

Отметим, в финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем матча Англия - Дания, которые проведут встречу 7 июля. С расписанием и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно следить у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 307

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020
02 Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
03 Англия - Дания: онлайн второго полуфинала Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь