"Шахтер" нашел усиление на Кубке Америки (видео)

Центральный защитник аргентинского клуба "Тальерес" и сборной Эквадора Пьеро Инкапье заинтересовал донецкий "Шахтера". Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в twitter.

По информации источника, "Шахтер" уже договаривается с футболистом о сделке, используя посредника. 19-летний футболист имеет действующее соглашение с аргентинским клубом сроком до 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Инкапье - левша и играет очень уверенно для своего возраста, отмечают в сети:

В текущем сезоне первенства Аргентины Инкапье сыграл в 19-и матчах за свой клуб, но голевыми действиями не отмечался. К слову, молодой футболист недавно дебютировал за сборную Эквадора, сыграв за национальную команду на Кубке Америки-2021. Эквадор дошел до четвертьфинальной стадии турнира, где проиграл Аргентине со счетом 0:3. В этом поединке лидеру "Альбиселесте" Лионелю Месси покорилось невероятное достижение.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" с приходом Роберто Де Дзерби в клуб провел мощную трансфертную кампанию. "Горняки" уже купили защитника "Сассуоло" Марлона, форварда "Аякса" Лассина Траоре и полузащитника "Бенфики" Педриньо.