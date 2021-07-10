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Украинский футболист сменит один клуб Серии А на другой

Украинский футболист сменит один клуб Серии А на другой
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф

Новичок Серии А "Эмполи" в ближайшее время усилится футболистом "Аталанты" и сборной Украины Виктором Коваленко. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Тренер "Аталанты" хочет избавиться от украинца

По информации источника, полузащитник, который не получает игровой практики в Бергамо, окажется в тосканском клубе. Правда, не уточняется, оформит ли "Эмполи" полноценный трансфер, либо возьмет украинца в аренду. "Эмполи" по итогам прошлой кампании вернулось в элиту итальянского футболу, выиграв Серию B.

Отметим, в сезоне 2020/21 25-летний Коваленко провел лишь три минуты игрового времени в "Аталанте". Футболиста частенько беспокоят повреждения, из-за которых он не сумел поехать со сборной Украины на Евро-2020. Tuttomercatoweb сообщает об очередной травме Виктора, которая не позволит игроку тренироваться в полном объеме до начала августа. 

Примечательно, что Виктора хотел арендовать еще один участники Серии А - "Болонья".

Ранее Коваленко рассказал, как потратил 1000 долларов на виртуальный нож. Также экс-футболист "Шахтера" назвал бывшего наставника Мирчу Луческу вторым папой, а Виктор Вацко рассмешил игрока нелепым вопросом про Серию А.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 194

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Футбол, ФК Эмполи, Виктор Коваленко.
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