Украинский футболист сменит один клуб Серии А на другой

Новичок Серии А "Эмполи" в ближайшее время усилится футболистом "Аталанты" и сборной Украины Виктором Коваленко. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, полузащитник, который не получает игровой практики в Бергамо, окажется в тосканском клубе. Правда, не уточняется, оформит ли "Эмполи" полноценный трансфер, либо возьмет украинца в аренду. "Эмполи" по итогам прошлой кампании вернулось в элиту итальянского футболу, выиграв Серию B.

Отметим, в сезоне 2020/21 25-летний Коваленко провел лишь три минуты игрового времени в "Аталанте". Футболиста частенько беспокоят повреждения, из-за которых он не сумел поехать со сборной Украины на Евро-2020. Tuttomercatoweb сообщает об очередной травме Виктора, которая не позволит игроку тренироваться в полном объеме до начала августа.

Примечательно, что Виктора хотел арендовать еще один участники Серии А - "Болонья".

Ранее Коваленко рассказал, как потратил 1000 долларов на виртуальный нож. Также экс-футболист "Шахтера" назвал бывшего наставника Мирчу Луческу вторым папой, а Виктор Вацко рассмешил игрока нелепым вопросом про Серию А.