Бывший тренер клуба УПЛ позлорадствовал с выступлений сборной России на Евро-2020

Известный украинский тренер Владимир Шаран, более всего известный по работе в "Александрии" (2010-2011, 2013-2021) иронично ответил на вопрос, кто стал для него главным разочарованием нынешнего Чемпионата Европы.

"Наверное, сборная России. Причем, приятным разочарованием (улыбается). Настолько много пиара было у нее перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда! Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более, что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу. Нынешняя сборная России настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса. Впрочем, нужно в первую очередь смотреть за собой. Считаю, что наша сборная вполне достойно выступила на Евро-2020" - сказал Шаран в интервью изданию изданию FanDay.

"Телеграф" напоминает, что по окончанию этого сезона тренер покинул "Александрию". Новым наставником "жёлто-чёрных" стал Владимир Гура, который работал в системе клуба с 2014-го года, будучи тренером команд различных возрастных категорий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главного тренера россиян Станислава Черчесова уволили после позора на Евро-2020. Правда, сам он после этого заявил, что его "не увольняли", а также не обошёлся без выпада в адрес сборной Украины.