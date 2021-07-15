ПСЖ подписал лучшего игрока Евро-2020

Французский ПСЖ продолжает свою огненную трансферную кампанию. Очередным новичком парижского гранда стал экс-вратарь "Милана" и лучший игрок Евро-2020 в составе сборной Италии Джанулиджи Доннарумма. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт вице-чемпиона Франции с 22-летним голкипером подписан до лета 2026-го года, как можно увидеть и с презентационной футболки. Доннарумма присоединится в ПСЖ к своему соотечественнику и партнёру по "Скуадре Адзурре" - полузащитнику Марко Вератти. Сам Джанлуиджи заявил, что хочет выиграть с французами много трофеев. Доннарумма составит в воротах конкуренцию опытному Кейлору Навасу.

Отметим, что именно Доннарумма стал обладателем уникального достижения на Чемпионате Европы. Ему удалось выиграть две серии пенальти на одном турнире, что до этого не делал никто. Всего в прошедшем финале Евро было установлено три уникальных достиженияе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что парижане усилилися нидерландцем Джоржиньо Вейналдумом из "Ливерпуля", марокканцем Ашрафом Хакими из миланского "Интера", а также испанцем Серхио Рамосом из мадридского "Реала".

"Телеграф" напоминает о судьбе Лионеля Месси: звёздный аргентинец согласился на понижение зарплаты ради подписания нового контракта с "Барселоной".