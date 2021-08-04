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"Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда

"Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fckoloskovalivka

Футбольный клуб "Колос" является фаворитом в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2021/22 с "Шахтером" Караганда.

Об этом сообщает букмекерская контора "Пари-Матч".

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На успех украинской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,67, ничья оценивается в 3,75, а триумф казахстанского клуба - в 4,90. Кроме того, "Колос" является однозначным фаворитом и в двухматчевой дуэли. Проход  "Хлеборобов" в следующий раунд квалификации и вовсе оценивается в 1,38, а подобный успех "Горняков" менее вероятен  - 2,90. Специалисты также назвали самый вероятный исход первой встречи - 1:0 в пользу хозяев (коэффициент 5,60).

Прогноз букмекеров на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций "Колос" - "Шахтер" Караганда (данные за 4 августа):

  • Пари-Матч: (победа "Колоса" 1,67 - ничья 3,75 - победа "Шахтера" К 4,90)

Первая игра 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между командами состоится 5 августа на "Колос Арене" в Ковалевке и начнется в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Победитель двухматчевой дуэли выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Спартак" Трнава (Словакия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Отметим, "Колос" довольно неплохо стартовал в УПЛ, добыв одну ничью и победу в двух стартовых матчах чемпионата Украины.

"Телеграф" напоминает, что Украина уже лишилась одного клуба в Лиге конференций. В конце июля "Ворскла" сенсационно проиграла финскому КуПСу и покинула еврокубок.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Шахтер (Караганда), ФК Колос, Лига конференций.
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