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Котлетки от Элины: Свитолина поделилась рецептом блюда (Видео)

Котлетки от Элины: Свитолина поделилась рецептом блюда (Видео)
20:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о кулинарных секретах семьи и поделилась рецептом блюда.

Четвертая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, которая продолжает готовиться к новому сезону, в интервью GEOS рассказала кого считает лучшим кулинаром в семье.

Также спортсменка поделилась рецептом своего фирменного блюда.

Ранее сообщалось, четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).

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Еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко поспарринговала в Риме с 492-й ракеткой мира в рамках подготовки к будущему сезону.

Также украинка Леся Цуренко поделилась фотографиями со съемок для одной из компаний перед стартом сезона в Италии.

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Элина Свитолина, Рецепты, Теннис, Теннис Украины.
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