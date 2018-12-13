Котлетки от Элины: Свитолина поделилась рецептом блюда (Видео)

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о кулинарных секретах семьи и поделилась рецептом блюда.

Четвертая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, которая продолжает готовиться к новому сезону, в интервью GEOS рассказала кого считает лучшим кулинаром в семье.

Также спортсменка поделилась рецептом своего фирменного блюда.

Ранее сообщалось, четвертая ракетка мира Элина Свитолина во второй раз подряд стала победительницей выставочного турнира во французском Кане (Open de Caen).

Еще одна украинская теннисистка Леся Цуренко поспарринговала в Риме с 492-й ракеткой мира в рамках подготовки к будущему сезону.

Также украинка Леся Цуренко поделилась фотографиями со съемок для одной из компаний перед стартом сезона в Италии.