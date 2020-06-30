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Кирьос и Беккер начали "войну" в соцсетях

Кирьос и Беккер начали "войну" в соцсетях
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф championat.com
Легенда тенниса Борис Беккер и 40-ракетка мира Ник Кирьос вступили в перепалку в соцсетях.

Ранее Кирьос подверг критике немецкого теннисиста Александра Зверева из-за несоблюдения самоизоляции. После этого соотечественник Зверева Беккер назвал Кирьоса "крысой". По мнению легендарного теннисиста, игроки не должны критиковать своих коллег.

"Не люблю крыс. Тот, кто наезжает на своих коллег и товарищей, мне не друг. Ник, посмотри на себя в зеркало и продолжай думать, что ты лучше нас", - написал Беккер в twitter.

На что Кирьос ответил: 

"Ради бога, Борис, я ни с кем не соревнуюсь и не пытаюсь сделать кого-то козлом отпущения. Идет глобальная пандемия. Если кто-то поведет себя так же по-идиотски, как Алекс, я хочу, чтобы он за это ответил. Все просто"

Беккер вновь написал:

"Все мы живём во время пандемии коронавируса. Это ужасно, множество людей скончались. Мы должны защищать своих близких и семьи, соблюдать меры предосторожности, но я по-прежнему не люблю крыс".

 Ответ Кирьоса не заставил себя ждать:

"Крыса? Из-за того, что привлекаю кого-то к ответственности? Странный ход мышления, чемпион. Я просто забочусь о людях".

Немного позднее Кирьос уже не сдерживал эмоций:

"Борис Беккер еще больший кретин, чем я думал. Очевидно, он далеко не самый сообразительный, зато умеет бить с лета."

Напомним, Новак Джокович организовал серию теннисных турниров Adria Tour со зрителями на трибунах. В итоге сам Новак и еще несколько теннисистов заболели на коронавирус и последние 2 этапа турнира были отменены. Чуть позже первая ракетка мира извинился перед болельщиками. Отметим, на турнире серба выступал и Александр Зверев, который сдал негативный тест на COVID-19, однако пообещал оставаться на самоизоляции. Чуть позже немец попал в кадры камер на одной из вечеринок.

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Теннис, Борис Беккер, Ник Кирьос.

Автор:

Телеграф
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