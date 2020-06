Кирьос и Беккер начали "войну" в соцсетях

Легенда тенниса Борис Беккер и 40-ракетка мира Ник Кирьос вступили в перепалку в соцсетях.

Ранее Кирьос подверг критике немецкого теннисиста Александра Зверева из-за несоблюдения самоизоляции. После этого соотечественник Зверева Беккер назвал Кирьоса "крысой". По мнению легендарного теннисиста, игроки не должны критиковать своих коллег.

"Не люблю крыс. Тот, кто наезжает на своих коллег и товарищей, мне не друг. Ник, посмотри на себя в зеркало и продолжай думать, что ты лучше нас", - написал Беккер в twitter.

Don’t like no #rats ! Anybody telling off fellow sportsman/woman is no friend of mine! Look yourself in the mirror and think your better than us...@NickKyrgios @farfetch — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 30, 2020

На что Кирьос ответил:

"Ради бога, Борис, я ни с кем не соревнуюсь и не пытаюсь сделать кого-то козлом отпущения. Идет глобальная пандемия. Если кто-то поведет себя так же по-идиотски, как Алекс, я хочу, чтобы он за это ответил. Все просто"

For goodness sake Boris, I’m not competing or trying to throw anyone under the bus. It’s a global pandemic and if someone is as idiotic as Alex to do what he has done, I’ll call him out for it. Simple. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

Беккер вновь написал:

"Все мы живём во время пандемии коронавируса. Это ужасно, множество людей скончались. Мы должны защищать своих близких и семьи, соблюдать меры предосторожности, но я по-прежнему не люблю крыс".

Ответ Кирьоса не заставил себя ждать:

"Крыса? Из-за того, что привлекаю кого-то к ответственности? Странный ход мышления, чемпион. Я просто забочусь о людях".

Немного позднее Кирьос уже не сдерживал эмоций:

"Борис Беккер еще больший кретин, чем я думал. Очевидно, он далеко не самый сообразительный, зато умеет бить с лета."

@TheBorisBecker is a bigger doughnut than I thought. can hit a volley, obviously not the sharpest tool in the shed though. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 30, 2020

Напомним, Новак Джокович организовал серию теннисных турниров Adria Tour со зрителями на трибунах. В итоге сам Новак и еще несколько теннисистов заболели на коронавирус и последние 2 этапа турнира были отменены. Чуть позже первая ракетка мира извинился перед болельщиками. Отметим, на турнире серба выступал и Александр Зверев, который сдал негативный тест на COVID-19, однако пообещал оставаться на самоизоляции. Чуть позже немец попал в кадры камер на одной из вечеринок.