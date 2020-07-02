Джокович сделал повторный тест на коронавирус

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович и его жена Елена после десяти дней на самоизоляции прошли повторное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает sportklub.rs.

Повторные тесты теннисиста и его жены показали отрицательные результаты. Также сообщается, что болезнь у четы Джоковичей протекала бессимптомно.

Напомним, в июне серб провел серию своих выставочных турниров "Adria Tour", которые проходили со зрителями на трибунах и в дружеской атмосфере. На турнире произошла вспышка коронавируса, которая затронула и топ-теннисистов. Заболели Григор Димитров, Борна Чорич и сам Новак. Позднее первая ракетка мира извинился перед болельщиками.

В итоге два заключительных этапа Adria Tour были отменены, а Джоковича стали критиковать. Однако, нашлись и те, кто поддержал серба.

Ранее сообщалось, что Джокович отказался от повторного тестирования на коронавирус.