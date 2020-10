Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, разгромив Гарсию (видео)

В воскресенье, 4 октября, первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина в матче 1/8 финала Ролан Гаррос встречалась с 45-й ракеткой мира Каролин Гарсией. Итогом противостояния стала победа украинки в дух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Украинка здорово начала поединок, выиграв все подачи соперницы и отдав лишь одну свою в первом сете. Итог закономерен - разгром 6:1. Во втором сете Элина владела ощутимым преимуществом и довела дело до логичной победы со счетом 6:3.

Tough day for top seeds, but no problem for Elina Svitolina

The Strasbourg champion defeats former top 5 Garcia, 6-1, 6-3! #RG20 pic.twitter.com/b7FT7FyDLc

