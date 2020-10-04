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Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, разгромив Гарсию (видео)

Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос, разгромив Гарсию (видео)
17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинка Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

В воскресенье, 4 октября, первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина в матче 1/8 финала Ролан Гаррос встречалась с 45-й ракеткой мира Каролин Гарсией. Итогом противостояния стала победа украинки в дух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Украинка здорово начала поединок, выиграв все подачи соперницы и отдав лишь одну свою в первом сете. Итог закономерен - разгром 6:1. Во втором сете Элина владела ощутимым преимуществом и довела дело до логичной победы со счетом 6:3.

Обновлено: Таким образом, Элина пробилась в четвертьфинал Турнира Большого Шлема, где сыграет с Надей Подороска из Аргентина, которая в трехсетовом матче выбила из турнира чешку Барбору Крейчикову. 

Телеграф напоминает, что на пути в четвертьфинал Ролан Гаррос-2020 Элина переиграла двух россиянок Варвару Грачеву (1-й раунд) и Екатерину Александрову (3-й раунд), а также разобралась с мексиканкой Ренатой Сарасуа во 2-м раунде. Кроме того, украинка перед самым стартом ТБШ в Париже выиграла грунтовые соревнования в Страсбурге

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Ролан Гаррос.

Автор:

Телеграф
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