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Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)

Сенсационное поражение Свитолиной - в обзоре матча с Подороски (видео)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Элина Свитолина покинула Ролан Гаррос-2020 на стадии 1/4 финала.

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина зачехлила ракетку на Турнире Большого Шлема в Париже. Элина, будучи безоговорочным фаворитом противостояния, в двух сетах сенсационно уступила 131-й ракетке мира аргентинке Наде Подороске со счетом 2:6, 4:6 и покинула соревнования.

Элина, несмотря на брейк в первом розыгрыше, растеряла свое преимущество уже в следующем гейме, а затем аргентинка выиграла почти все подачи и довела дело разгрома - 2:6. Во втором сете у Элины со своими подачами дела обстояли еще хуже: аргентинка сделала 4 брейк-поинта и закономерно победила - 4:6.

Видеообзор матча Свитолина - Подороска:

Напомним, на пути в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции-2020 украинка переиграла двух представительниц РФ Варвару Грачеву (в первом раунде) и Екатерину Александрову (в третьем раунде), а также не оставила шансов мексиканке Ренате Сарасуа во втором раунде. В 1/8 финала наша спортсменка обыграла местную теннисистку Каролин Гарсию. Кроме того, перед Ролан Гаррос Элина выиграла грунтовый турнир во французском Страсбурге.

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Теннис, Эилана Свитолина, Надя Подороска.

Автор:

Телеграф
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