Оправданная в деле о допинге Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге (видео)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжает побеждать на теннисном турнире в Гамбурге.

Украинка, которая не сумела попасть на Уимблдон из-за допинг-скандала, в четвертьфинале турнира в Германии переиграла в двух партиях итальянку Сару Эррани (№105 WTA). Итоговый счет 7:6(4), 6:4.

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Сара Эррани:

Статистика матча:

Таким образом, украинка пробилась в полуфинал турнира, где сыграет представительницей Румынии Еленой Габриэлой Рьюз (№198 WTA). Матч 1/2 финала состоится в субботу, 10 июля.

Отметим, недавно украинка была оправдана в деле о допинге. 21-летняя Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества в ноябре 2020 года. В пробе украинки были обнаружены метаболиты местеролона. Даяна отрицала применение допинга и даже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанее, чтобы быстрее вернуться на корт, но проиграла дело и не сумела принять участие на Турнире Большого Шлема в Уимблдоне.

Ранее "Телеграф" сообщал о российском футболисте, который оскорбил теннисистку из-за проигрыша последней на Уимблдоне.