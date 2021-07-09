Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сразу две команды чемпионата Украины потеряли "домашний" стадион за 2 недели до старта УПЛ
Сразу две команды чемпионата Украины потеряли "домашний" стадион за 2 недели до старта УПЛ
Дружба Месси и Неймара под угрозой: где и когда смотреть финал Кубка Америки Аргентина - Бразилия
Дружба Месси и Неймара под угрозой: где и когда смотреть финал Кубка Америки Аргентина - Бразилия
"Динамо" подписало полузащитника "Колоса": детали сделки (видео)
"Динамо" подписало полузащитника "Колоса": детали сделки (видео)
Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)
Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)

Оправданная в деле о допинге Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге (видео)

Оправданная в деле о допинге Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге (видео)
18:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter D_Yastremska

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№38 WTA) продолжает побеждать на теннисном турнире в Гамбурге. 

Украинская теннисистка показала фото топлес

Украинка, которая не сумела попасть на Уимблдон из-за допинг-скандала, в четвертьфинале турнира в Германии переиграла в двух партиях итальянку Сару Эррани (№105 WTA). Итоговый счет 7:6(4), 6:4.

Видеообзор матча Даяна Ястремская - Сара Эррани:

Статистика матча:

 

Таким образом, украинка пробилась в полуфинал турнира, где сыграет представительницей Румынии Еленой Габриэлой Рьюз (№198 WTA). Матч 1/2 финала состоится в субботу, 10 июля. 

Отметим, недавно украинка была оправдана в деле о допинге. 21-летняя Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества в ноябре 2020 года. В пробе украинки были обнаружены метаболиты местеролона. Даяна отрицала применение допинга и даже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанее, чтобы быстрее вернуться на корт, но проиграла дело и не сумела принять участие на Турнире Большого Шлема в  Уимблдоне.

Ранее "Телеграф" сообщал о российском футболисте, который оскорбил теннисистку из-за проигрыша последней на Уимблдоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 120

Все по теме:

Теннис, Сара Эррани, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Болельщики требуют переиграть полуфинал Евро-2020 Англия - Дания
02 "На два года мазаный": агент заявил, что Милевскому подделали документы
03 На форварда сборной Украины Яремчука появился неожиданный претендент
04 17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)
05 Защитник "Динамо" женился на беременной модели (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь