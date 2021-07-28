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Свитолина - в полуфинале Олимпиады: букмекеры оценили шансы украинки на успех

Свитолина - в полуфинале Олимпиады: букмекеры оценили шансы украинки на успех
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram elisvitolina

Украинка Элина Свитолина, которая в четвертьфинале олимпийского турнира обыграла итальянку Камилу Джорджи, в полуфинале Олимпиады-2020 считается фавориткой.

Об этом сообщает букмекерская контора Пари-Матч.

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В 1/2 финала Олимпиады в Токио в одиночном женском разряде лучшая украинская теннисистка встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в четвертьфинале победила испанку Паулу Бадосу на отказе. Четвертьфинальный поединок состоится 29 июля. О точном времени начала игры станет известно позднее. 

По мнению аналитиков Пари-Матч, шансы Элины и Маркеты практически равны. Украинка все же является небольшим фаворитом встречи, на успех которой можно сделать ставку с коэффициентом 1,71 (вероятность 58%), успех чешки оценивается коэффициентом 2,16 (46%). Отметим, по личным встречам со счетом 3:1 лидирует наша теннисистка.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала Свитолина обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счетом 7:5, 3:6, 4:6. В 1/16 финале Элина оказалась сильнее  австралийки Айлы Томлянович в напряженном матче из трех сетов со счетом 4:6, 6:3, 6:4, а в 1/32 финала была повержена немка Лаура Зигемунд - 3:6, 7:5, 4:6.

Со всеми результатами медальных соревнований на Олимпийских играх в Токио можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Элина Свитолина, Олимпиада, Теннис, Токио-2020, Маркета Вондроушова.
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