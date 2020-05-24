Скачать
Воскресенье, 24.05.2020

Ингулец установил осветительные башни (Видео)

Стадион клуба Первой лиги «Ингулец» продолжают реконструировать, чтобы принимать на нем матчи УПЛ после выхода команды в элиту украинского футбола, сообщает клубный Youtube-канал. На очередном этапе строительства на стадионе, который расположен в поселке Петрово Кировоградской области, установили осветительные башни. «Ингулец» занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги. Президент клуба Александр Поворознюк планирует вывести команду в УПЛ уже по итогам этого сезона. Напомним, руководитель «Ингульца» заявлял, что клуб готов пойти в суд, если нынешний сезон Первой лиги не доиграют из-за коронавируса.
Укринформ
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Свет, ФК Ингулец.
13:17 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь