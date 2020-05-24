Ингулец установил осветительные башни (Видео)

Стадион клуба Первой лиги «Ингулец» продолжают реконструировать, чтобы принимать на нем матчи УПЛ после выхода команды в элиту украинского футбола, сообщает клубный Youtube-канал. На очередном этапе строительства на стадионе, который расположен в поселке Петрово Кировоградской области, установили осветительные башни. «Ингулец» занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги. Президент клуба Александр Поворознюк планирует вывести команду в УПЛ уже по итогам этого сезона. Напомним, руководитель «Ингульца» заявлял, что клуб готов пойти в суд, если нынешний сезон Первой лиги не доиграют из-за коронавируса.