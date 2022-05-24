Смерть путина, развал россии, будущее Херсона, Крыма и Донбасса: топ-5 заявлений главного разведчика Украины

Для Украины война закончится абсолютной победой, у россии есть два варианта

Начальник главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов человек непубличный, но дал важное и развернутое интервью о том, как произошло полномасштабное вторжение россии в Украину, в каком состоянии сейчас находится кровавый диктатор владимир путин, и чем всё это закончится.

"Телеграф" собрал в цитатах пять главных заявлений главы ГУР из интервью "Украинской правде".

У путина были варианты по Украине, но он выбрал "самый тупой и жестокий"

У него было несколько вариантов, как все это реализовывать. Я вам говорю как представитель разведки: у него были в принципе абсолютно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас закончиться в довольно короткой перспективе. Но путин по хорошей русской традиции избрал самый тупой и жестокий вариант. Он принимал решение лично, хочу подчеркнуть это. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел.

Честно о войне читайте в нашем Телеграм

Основным аспектом его плана было не позже, чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позже, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление на территории Украины до реки Днепр. Он в это верил.

Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное.

путин хочет всю Украину, но готовит план "Б"

Поскольку они несут значительные потери и у них большие военные неудачи, они уже готовят свое общество к тому, что в принципе выход на админграницы (Луганской и Донецкой области) и удержание Херсонской области, возможно даже частично Запорожской области – это уже победа.

Они готовят себе, как говорится, план Б, чтобы оправдаться перед своими людьми, что же они здесь делали и как им показать свою победу, сделать из своего поражения победу. Это совершенно не сработает.

Что ждет Херсонщину

Смотрите, они уже трижды пытались сделать "референдум". Они уже поняли, что не идут люди на "референдум", они не придут и не проголосуют даже под влиянием, под которым там сейчас находятся. Этого не будет. Теперь они проделывают другие варианты, без референдума.

Просто по обращению, скажем так, временного "руководства" этих областей. И хотят все это назвать Херсонская таврическая губерния. То есть, это территория временно оккупированной Автономной Республики Крым и Херсонская область.

Когда-то, в царское время, они признавали Херсонскую губернию с административным центром в городе Симферополь. Вот они желают это возродить.

И, таким образом, один из основных вариантов, которые они сейчас прорабатывают – это присоединение Херсонской области к Крыму и вхождение в состав россии как Таврическая губерния. Мнение людей их не интересует, совершенно.

Украина вернет все территории, а россия может развалиться

Активная фаза должна уйти на максимальный спад до конца года. Ресурсы у рф для ведения нормальной войны есть на 12 месяцев.

Война закончится возвращением всех наших оккупированных территорий. До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма.

Для россии есть два варианта.

Первый – смена политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности россии. Подчеркиваю – при формальном.

При этом варианте все обвинят лично путина и ближайшее его окружение и скажут, что россия ни при чем.

Будут выводить войска со всех оккупированных территорий по всему миру. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат – в Грузию, Японию, Германию и так далее.

Россия же начнет возобновлять функционирование как цивилизованное государство. Начнёт заново, скажем так. На определенный период времени это будет работать. Дальше нам покажет только история.

Второй вариант – россия может разделиться на три и, может быть, больше частей. На новые независимые государства.

путин болен

У него несколько тяжелых заболеваний, одно из которых рак. Но надеяться, что путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда. Он значительно сократил доступ людей к себе. К нему сейчас заходит достаточно незначительное количество людей. Всех остальных он держит дистанционно.

Посмотрите историю любого диктатора ХХ-ХХІ столетия. Они закончили все равно, абсолютно все. Ни один из них не закончил иначе. В большинстве случаев они погибли не по своей воле. Все они закончили одинаково, и путин закончит точно так же.

Как ранее сообщал "Телеграф", у путина также есть большие проблемы с преемниками.