Угроза атаки на Киев, отношения с Банковой и эвакуация: топ-10 цитат Кличко из свежего интервью

Глава Киевской городской государственной администрации прокомментировал многие актуальные и интересные вопросы. Выбрали главное.

Мэр Киева Виталий Кличко дал развернутое интервью, где рассказал, правда ли зимой киевлянам понадобится эвакуация, когда ждать завершения войны, про жизнь в столице во время войны и многое другое.

"Телеграф" собрал коротко 10 самых интересных тезисов из его разговора с "РБК-Украина".

Об эвакуации

– Сейчас много спекуляций по теме, насколько возможен вариант – как кто-то это называет – эвакуации. Скажу вам: было бы большой ошибкой, если бы мы не готовились к разным сценариям.

Если год назад кто-то в это же время в декабре начал бы рассказывать, что будет происходить в будущем – об убийствах людей, о войне, об изнасиловании, о геноциде – его бы не назвали здоровым человеком. Но сегодня, к сожалению, это страшная, строгая реальность. Мы не хотим никого держать в теплой ванне, но пугать не хотим.

Мы должны быть готовы к разным сценариям, в том числе и к плохим. На этот случай у каждого из нас есть алгоритм действий, даже в случае эвакуации. Я не исключаю худший сценарий.

Полной эвакуации не будет – может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы.

По информации военных, враг планирует и дальше наносить коварные удары по инфраструктуре страны, чтобы запугать украинцев тьмой и холодом.

Поэтому просьба иметь дома запас технической и питьевой воды, запасы пищи, которую можно приготовить или потреблять без электроэнергии, теплую одежду, заряженные ноутбуки и павербанки, закачайте офлайн карты на свои телефоны. И в случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло.

О переселенцах

– В Киеве сейчас находится около 350 тысяч временных переселенцев с Востока и Юга с начала войны 2014 года. С февраля этого года – около 200 тысяч. Это официально зарегистрировавшиеся. Мы не исключаем, что некоторый процент людей не зарегистрировались, но находятся в городе. То есть на сегодняшний день мы подсчитываем по количеству смартфонов, что у нас насчитывается примерно 3,35 миллионов человек. И, несмотря на обстрелы ракетами, дронами-камикадзе, люди не уезжают, а остаются в Киеве, не хотят куда-то ехать, потому что уверены, что здесь они дома.

До войны в нашем городе днем находилось на 1-1,2 миллиона больше человек чем ночью. Это люди, которые приезжают из области, из других городов-спутников на работу, потому что Киев дает возможность работать и многие работают в столице. Ночевали в Киеве, то есть постоянно находилось 3,6 млн, а днем эта цифра повышалась до 4,6-4,8 млн.

Об отношениях с Банковой

– У меня персонально никогда плохих отношений с ОП не было, но бурная деятельность мэра Кличко, я слышу, вызывает постоянное недовольство определенных персоналий. На это я могу ответить так: я не подчинен, а тем, кто там начинает на эту тему много говорить, я напоминаю, что есть такое слово как самоуправление. Если не было времени учиться, пусть сейчас учат, что оно означает. Мэра, избранного людьми, не может назначить или уволить чиновник. Это исключительно право общины, которая поручила мне и обязала отстаивать ее интересы.

Мы встречались с президентом, общались. Коммуникации есть. Иногда кто-нибудь может масла в огонь подлить, как мне кажется. Кого-то раздражает активная деятельность Кличко, то, что мы активно боремся с вызовами перед городом. Это может быть, но я не обращаю внимания. Сейчас политики не должно быть, мы должны объединяться, чтобы противостоять врагу. Закончится война – тогда можно играть во внутреннюю политику. Сейчас единство всех – залог нашей победы.

Что касается военного, назначенного председателем КВМА. Только в Киеве, где нет военных действий, назначен глава военной администрации. В остальных городах и регионах, где нет боевых действий, гражданские исполняют обязанности. Военная часть сейчас очень важна, мы им всем помогаем и делаем все, чтобы у них все получалось. Ничего плохого в этом не вижу до того момента, пока они не играют в политику или им не дают конкретных задач, которые можно воспринимать как наступление на самоуправление.

О сокращении комендантского часа

– Сегодня ключевой вопрос для каждого из украинцев – это безопасность. Комендантский час введен для безопасности и контроля. Если такое решение будет приниматься, то оно не будет приниматься однозначно мной, а с рекомендациями военных и Советом обороны Киева, в который входят представители разных служб и общины – мы совместно принимаем это решение. Пока обсуждения по увеличению или уменьшению комендантского часа не было.

Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он не актуален.

Об остановке общественного транспорта во время тревоги

– Можно поднять информацию, когда снаряд попал в Николаев в автобус. Люди в автобусе мишенью, и вероятность погибнуть для большого количества людей очень высока. Это не "прихоть" Кличко или кого-то другого, это рекомендации военных, опирающихся на безопасность. То есть, на остановке люди должны выйти из транспорта – и дальше их личная персональная ответственность. Мы не можем подвергать их риску погибнуть. Это ключевые правила, которые прописаны и которых мы также придерживаемся исключительно с учетом безопасности.

А то, что кто безответственно относится к этому, вышли из автобуса, делают скопления на остановке и не идут в укрытие – это их персональная ответственность. Есть правила воздушной тревоги, которые должны все соблюдать.

Виталий Кличко (фото — "РБК-Украина")

О риске повторного наступления на Киев

– Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорил, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как крупный "собиратель русских земель". Кое-кто говорил, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет так далеко, насколько мы позволим ему это сделать.

Киев – сердце страны, символ страны, ее столица. Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно постараются идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось.

Об усталости Запада от войны в Украине

– Человек привыкает ко всему. Удивительно, но люди даже привыкают к взрывам, начинают относиться к войне как к чему-то обычному. Но это правильный вопрос, и мы должны делать все, чтобы наши партнеры в Европе и США не начали воспринимать войну в Украине как рутину. Я всегда подчеркиваю, что экономическая, политическая безопасность в Европе зависит от самой большой страны Европы – Украины. И дестабилизация в Украине – это дестабилизация всего региона.

Военные действия в Украине оказывают большое влияние на все страны не только Европы, но и мира. Я это доношу до западных политиков, многие слышат. И главное, чтобы они доносили это и жителям своих стран. Мой ключевой тезис: единство с Украиной – это залог мира в Европе. И наша общая задача – вернуть мир в Украину, выбросить российских агрессоров из нашей земли. Мир – это ключевая задача для всех стран.

О запретах для российских спортсменов

– Спорт – это часть каждой страны. Каждый спортсмен представляет свою страну. И всегда спорт и большая политика были рядом. Всегда были соревнования среди стран, кто сможет собрать больше олимпийских медалей. Спорт – это презентация страны. Почему Россия, которая сейчас является страной-террористом, должна представлять себя во всем мире? Санкции должны затрагивать все сферы – не только политические или экономические, но и спорт. У нас нет вопросов к спортсменам, а есть вопросы к их позиции относительно этой бессмысленной войны.

О новогодней елке

– Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но упразднять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон – нужно или не нужно – мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса.

Это будет несколько локаций по многим районам нашего города. И на Софийской площади тоже. Это, так сказать, намек на то, что Новый год и Рождество не проходят мимо. Елки будут установлены.

Мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая…

Когда закончится война

– Я надеюсь, я очень хочу, чтобы в следующем году Новый год мы все встретили под мирным небом. Мы не знаем, сколько еще за это мы должны заплатить, сколько жизней наших воинов. Но не будем забывать, что 20% территории Украины все еще оккупировано. И россияне не собираются уходить, но мы им в этом поможем.

Это сложная задача, я ни в коем случае не хотел бы умалять. Надо с пониманием относиться к таким вызовам и прогнозам. Я очень надеюсь и мы делаем все для того, чтобы следующий Новый год мы отпраздновали уже в освобожденной от агрессора мирной Украине.