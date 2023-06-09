Всем достать зонты: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

Над Черным морем может образоваться локальный циклон, который будет влиять на юг.

Первая декада июня подходит к концу и, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе украинцам следует ожидать не слишком приятного сюрприза : похолодания, обильных дождей и града. Впрочем, похолодание хоть и наступит резко, но продлится недолго.

Какой следует ожидать погоды на следующей неделе, "Телеграфу" рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Завершение первой десятидневки лета пройдет под аккомпанемент высоких температур воздуха.

"Пятница и суббота, 9-10 июня, будут еще достаточно теплыми. Дневная температура в эти дни ожидается 24-29 градусов тепла. Немного прохладнее на западе страны: +21. В западных, северных регионах днем и в юго-восточной части Украины ожидаются кратковременные осадки и грозы", — объясняет синоптик.

Однако уже на выходных в атмосфере произойдут перемены.

"С субботы погодная ситуация начнет меняться: если сейчас на большую часть территории Украины влияет поле повышенного давления, то с 10 июня с севера начнет поступать холодный атмосферный фронт. Одновременно с юга начнет распространяться поле пониженного давления, поэтому с 11 июня температура будет снижаться: 17 -22 градуса тепла в дневные часы. Несколько теплее на юге: до 26 градусов, но все равно прохлада будет ощущаться, — добавляет Птуха — Может даже образоваться локальный циклон над Черным морем, который будет влиять на погоду юга. По всей Украине ожидаются дожди, грозы, а в некоторых регионах даже град. В Карпатах будут значительные дожди".

С понедельника, 12 июня, понижение температуры ожидается еще более значительным. По данным Укргидрометцентра, на западе, севере и в центре ночью следует ожидать от 9 до 12 градусов с отметкой "плюс", а днем от 17 до 20 градусов тепла. Чуть теплее, но все равно прохладно будет на юге и востоке Украины: ночью 13-15 тепла, а днем от +19 до +21.

Кроме того, по всей стране будет дождь.

"Начало недели начнется с похолодания, а нестабильность атмосферы будет оставаться и будут дожди. Но характер осадков ожидается кратковременным, ведь это летние дожди", — комментирует синоптик.

Во вторник, 13 июня, осадки в Украине сохранятся.

"13 июня в западных, юго-западных регионах также будут кратковременные дожди, однако на остальной территории Украины без осадков. Температура ночью 8-14 градусов тепла, а в южной части около 17 тепла. Днем 16-22 тепла", — говорит Наталья Птуха.

В среду, 14 июня, будет дождь на западе, юге, востоке и в центре. Только на севере синоптики прогнозируют сухую погоду, но небо все равно затянут тучи. А вот температура воздуха постепенно начнет расти. На севере, юге, востоке и в центре ночью следует ожидать от 11 до 15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22-24 градусов выше нуля. Только на западе еще будет сохраняться относительная прохлада: 10-12 градусов тепла в ночное время суток и около 20 градусов с отметкой "плюс" столбики термометров покажут днем.

Но уже к концу следующей недели, 15-16 июня, летнее похолодание начнет "испаряться".

"К концу недели температура воздуха снова начнет повышаться, но жары во второй декаде июня все же не стоит ожидать", — резюмировала Наталья Птуха.